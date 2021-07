Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer vergleichbaren Handelsspanne (15.709 zu 15.488 Punkten) wie am Vortag pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008,WKN: 846900) rneut um die alte Ausbruchsmarke von 15.500 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das zähe Ringen um dieses Schlüsselniveau der letzten Tage und Wochen stelledie Geduld der Marktteilnehmer auf eine harte Probe. Um diese Pattsituation aufzubrechen, sei aus Bullensicht ein Spurt über die letzten beiden, deckungsgleichen Tageshochs bei 15.709 Punkten notwendig. Im Erfolgsfall rücke das bisherige Allzeithoch bei 15.803 Punkten wieder auf die Agenda. Aufgrund der saisonalen Rückschlaggefahren im 3. Quartal, der abnehmenden Marktbreite, dem optimistischen Sentiment sowie des CBOE SKEW Index, der im Bereich seines Allzeithochs verharre, würden die Analysten aber eher von herausfordernden Sommermonaten ausgehen. Allerdings fehle auch für das Durchsetzen dieses Szenarios (bisher) das entscheidende Preissignal. Ein Abgleiten unter das Tief vom 23. Juni (15.456 Punkte) bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.441 Punkten) könnte den Startschuss für eine Konsolidierung liefern. Aufgrund der US-Vorgaben und dem neuen Allzeithoch beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.321 Punkte) dürften die deutschen Standardwerte gut behauptet in den letzten Handelstag der Woche starten. (02.07.2021/ac/a/m)

