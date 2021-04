Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 15.280 - 15.296 - 15.249 Punkte: So lauten die letzten drei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schlusskurse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dieser Bewegungsarmut sei damit gleichzeitig die aktuell vorherrschende Suche nach neuen Impulsen treffend beschrieben. Bei den deutschen Standardwerten komme zudem erneut eine unterdurchschnittliche Handelsspanne von kaum mehr als 100 Punkten hinzu. In dieser Gemengelage würden die Analysten einen Anstieg über die jüngsten beiden Hochs bei 15.325/15.328 Punkten als Signalgeber einer erneuten Rally in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 15.502 Punkten definieren. Wenngleich ein negatives Preissignal bisher auf sich warten lasse, sollten Anleger andererseits dennoch ein strikteres Risikomanagement an den Tag legen. Das optimistische Sentiment, die sich zeitnah eintrübende Saisonalität sowie die extreme Anzahl an Einzeltiteln oberhalb der jeweiligen 200-Tage-Linien seien hierbei die entscheidenden Schlagworte. Beim DAX markiere das Tief vom 21. April bei 15.072 Punkten eine erste Unterstützung. Wichtiger sei allerdings die Kombination aus der Kurslücke vom 30. März (14.890 zu 14.845 Punkte) und dem alten Rekordstand von Mitte März (14.804 Punkte). (28.04.2021/ac/a/m)

