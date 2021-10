Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gleich zu Handelsbeginn konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern unseren Signalgeber in Form der Hochs der letzten beiden Wochen bei 15.599/15.615 Punkten überspringen - und zwar per Aufwärtsgap (15.619/15.650 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser Trigger habe seine Wirkung auf das Aktienbarometer nicht verfehlt, zumal damit auch der jüngste "inside day" nach oben aufgelöst worden sei. Unter Money Management-Aspekten fungiere die Kombination aus den Ausbruchsmarken und der beschriebenen Kurslücke nun als erste Rückzugszone. Die eingangs beschriebene Kurslücke unterstreiche die indes die Ambitionen der Bullen und begünstige eine unmittelbare Fortsetzung der jüngsten Rally. Zusätzlicher Rückenwind komme dabei aus den USA, wo der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.599 Punkte) sowie der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (35.893 Punkte) ihre Rekordserie mit jeweils neuen Allzeithochs fortgesetzt hätten. Und auch der Faktor "Saisonalität" sei bis zum Jahresende wieder konstruktiver zu werten. Diesseits des Atlantiks hätten die deutschen Standardwerte die Hochpunkte bei gut 15.800 Punkten fast erreicht. Danach gehe der Blick bereits wieder in Richtung des bisherigen Rekordhochs vom August bei 16.030 Punkten. (27.10.2021/ac/a/m)

