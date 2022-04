Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es gibt komplexe Chartformationen, welche häufig auch einen subjektiven Interpretationsspielraum beinhalten und andererseits Muster, die recht einfach und somit gut "programmierbar" sind, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für die von ihnen regelmäßig verwendeten Formationen "inside day", "outside day" und Spezialformen dieser Grundmuster konnten wir einen statistischen Vorteil bei systematischer Anwendung über die letzten 28 Jahre nachweisen würden. Mit ihrer heutigen Auswertung würden sie einen Schritt weitergehen: Sie würden untersuchen, ob sich mit der Einführung der 200-Tage-Linie als zusätzlichem Trendfilter die Ergebnisse weiter verbessern lassen würden. Der Durchschnitt der letzten 200 Tage werde oftmals als Seismograph für die grundsätzliche Marktverfassung herangezogen: Würden die deutschen Standardwerte oberhalb der meistbeachtesten Glättungslinie notieren, liege ein Aufwärtstrend vor und nur dann würden o. g. Chartmuster tatsächlich gehandelt.



Es werde also eine zusätzliche Bedingung eingefügt. Neben den eigentlichen Formationsvoraussetzungen müsse der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zusätzlich auch noch oberhalb seiner 200-Tage-Linie notieren. Anders ausgedrückt: Die Muster "inside day", "outside day" etc. würden nur in einem Aufwärtstrend gehandelt. Statistisch überprüfen würden die Analysten dabei wieder das "intraday-Engagement" von der Eröffnung bis zum Schlusskurs nach dem Auftreten der Formation. Zunächst einmal bringe die Einführung eines zusätzlichen Kriteriums eine deutliche Reduzierung der möglichen Handelssignale. Schließlich notiere der DAX nur an 3.482 Handelstagen seit 1994 oberhalb der 200-Tage-Linie. In nur rund der Hälfte aller Fälle hätten Anleger somit von einem Haussetrend ausgehen können. Entsprechend komme es auch bei den einzelnen Mustern zu einer deutlichen Reduzierung der Signalfrequenz. Für den größten Knalleffekt sorge aber sicherlich, dass sich die durchschnittliche Rendite fast durch die Bank bzw. die Trefferquote sogar in allen Fällen verbessern lasse. Mit 0,201% sei die Performance bei dem Muster "inside out" am besten, während der doppelte Außenstab bei der Trefferquote (66,67%) heraussteche. Die Auswertung zeige wieder einmal: Eine Selektion mit Hilfe der 200-Tage-Linie sei absolut sinnvoll! (25.04.2022/ac/a/m)



