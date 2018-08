Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den drei weißen Kerzen im bisherigen Wochenverlauf können Anleger die jüngste technische Reaktion festmachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch nähre der markante Docht der gestrigen Tageskerze erste Zweifel, ob der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Lage sei, ihr Erholungsziel im Bereich der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.529 Punkten) bzw. des Tiefs vom 31. Mai (12.548 Punkte) tatsächlich zu erreichen. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang ein Spurt über die letzten beiden Tageshochs bei 12.433/39 Punkten. Schließlich würde ein Sprung über die beiden genannten Marken aus Sicht des Stundencharts eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigen. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial lasse sich im Erfolgsfall auf gut 300 Punkte taxieren. Dann würde sogar der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 12.711 Punkten) wieder auf die Agenda rücken. Da aber gerade die im US-Zwischenwahljahr besonders sensible Phase von Ende August bis Ende September begonnen habe, sollten Anleger aktuell auch die Unterseite besonders im Blick haben. Die Kombination aus den letzten beiden Verlaufstiefs (12.121/12.104 Punkte) und der verbliebenen Kurslücke von Anfang April (untere Gapkante bei 12.011 Punkten) gelte es zukünftig unbedingt zu verteidigen. (23.08.2018/ac/a/m)