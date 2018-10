Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gleich zu Handelsbeginn musste der DAX (ISIN: DE0008469008 ,WKN: 846900) gestern zum wiederholten Mal ein neues Verlaufstief (11.078 Punkte) hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anders als in den letzten Tagen habe danach allerdings eine technische Aufwärtsreaktion eingesetzt, so dass sich auf Tagesbasis ein "bullish engulfing"-Umkehrmuster ergebe. Damit sei zudem eine Folge von sechs roten Tageskerzen in Serie durchbrochen worden. Aus charttechnischer Sicht führe diese Entwicklung dazu, dass die Unterstützungszone aus dem 50%-Retracement des Aufwärtsimpulses seit Februar 2016 (11.148 Punkte) sowie der Parallelen (akt. bei 11.174 Punkten) zum Abwärtstrend seit Ende Januar auf Schlusskursbasis habe verteidigt werden können. Aufgrund der Vorgaben dürfte das Ringen um diese Bastion heute jedoch in die Verlängerung gehen. Ein möglicherweise neuerlicher Schwächeanfall signalisiere, wie fragil der Markt derzeit sei. Für einen Silberstreif sorge dabei die Analyse der Marktbreite. Von den 90 DAX- und MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741)-Werten würden nur noch gut 21% oberhalb ihrer 200-Tage-Linie notieren. Die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" habe am Mittwoch für gerade einmal noch vier DAX-Einzeltitel einen Haussetrend ausgewiesen. In der Summe handele es sich um sehr niedrige Werte, wie sie oft an unteren Wendepunkten festzustellen seien. (26.10.2018/ac/a/m)