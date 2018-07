Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche schaffte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den beeindruckenden Sprung über die charttechnisch extrem wichtige Widerstandszone aus dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 und der 200-Tage-Linie (akt. Bei 12.742/12.769 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdruck erfahre diese Weichenstellung durch die Tatsache, dass der Ausbruch nach Norden mit einem Aufwärtsgap (12.695 zu 12.702 Punkte) vollzogen worden sei. Zu dem bestehenden MACD-Kaufsignal auf Tagesbasis geselle sich mittlerweile auch ein neues Einstiegssignal seitens des Trendfolgers im Wochenbereich. Trotz der verhaltenen Saisonalität liege per Saldo somit eine charttechnische Steilvorlage vor, um in den nächsten Tagen die Abwärtskurslücke vom 18. Juni (obere Gapkante bei 13.011 Punkten) ins Visier zu nehmen. Danach würden die Hochpunkte von Mai/Juni bei 13.170/13.204 Punkten die nächsten Widerstände abstecken. Mit Blick auf den näher rückenden Monatsultimo sei auch eine Analyse des DAX-Langfristcharts interessant. Im Monatsbereich ergebe sich voraussichtlich ein dynamischer "weißer Block", der die Kerzenkörper der beiden Vormonate umschließe ("bullish engulfing"). Einzig die Gewinnmitnahmen in den USA würden für einen kleinen Wermutstropfen sorgen. (30.07.2018/ac/a/m)