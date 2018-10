Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen Teil der Kursverluste vom vergangenen Freitag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenauftakt wieder gut machen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei die gestrige Schwankungsbreite allerdings innerhalb der High-Low-Spanne des vorangegangenen Tages verblieben, so dass unter dem Strich ein sog. "inside day" entstanden sei. Der beschriebene Innenstab unterstreiche, dass es derzeit ein "enges Match" zwischen Bullen und Bären sei. Erstere würden die Oberhand erringen, wenn das Aktienbarometer die letzten beiden Verlaufshochs bei 12.457/58 Punkten überspringe. Zusammen mit dem kurzfristigen Abwärtstrend seit Mitte Juni (akt. bei 12.455 Punkten) entstehe auf diesem Niveau ein markanter Kreuzwiderstand. Bei diesem Befreiungsschlag könnte der Faktor "Saisonalität" helfen, der gemessen am Dekaden- und am US-Präsidentschaftszyklus erstmals in diesem Jahr wirklich grünes Licht signalisiere. Der Sprung über die angeführten Schlüsselmarken sei umgekehrt allerdings auch nötig, um eine Jahresendrally zu einem realistischen Szenario werden zu lassen. Was den Bullen recht sei, sei den Bären billig. So bestehe auf der Unterseite spiegelbildlich eine wichtige Kreuzunterstützung. Gemeint sei die Kombination aus dem Tief vom Freitag (12.190 Punkte) und dem Haussetrend seit März (akt. bei 12.181 Punkten). (02.10.2018/ac/a/m)

