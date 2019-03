Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern das gleiche Verhaltensmuster wie am Vortag: Zwischenzeitliche Erholungstendenzen konnte das Aktienbarometer nicht über die Ziellinie - sprich bis in den Handelsschluss retten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Über die Marke von 11.500 Punkten, wo die letzten beiden Tageshochs ausgeprägt worden seien, hinausgehende Kursgewinne würden den deutschen Standardwerten durchaus schwer fallen. Die markanten Dochte der letzten beiden Kerzen würden davon zeugen und die Schwäche des jüngsten Erholungsversuchs signalisieren. Übergeordnet würden das Scheitern an der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.731 Punkten) sowie der Bruch des Erholungstrends seit Dezember 2018 (akt. bei 11.613 Punkten) auf dem DAX lasten. Aufgrund der zuletzt angeführten Weichenstellung müsse die Aufwärtsreaktion der letzten drei Monate als klassische Bärenmarktflagge interpretiert werden, auf die in aller Regel eine weitere Kursschwäche folge. Deshalb würden die Analysten die letzten Verlaufstiefs bei 11.313/300 Punkten als prozyklischen Verkaufstrigger auf der Unterseite definieren. Ein Unterschreiten dieser Signalzone lege deshalb den Grundstein für einen Test der nächsten Haltezone bei rund 11.000 Punkten (diverse Hochs und Tiefs, Fibonacci-Cluster). (29.03.2019/ac/a/m)

