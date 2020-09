Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das gestrige Tagestief und das Pendant vom Wochenauftakt lagen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nur wenige Punkte auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig vollziehe sich die gesamte Kursaktivität der letzten drei Tage innerhalb der Handelsspanne vom Montag ("inside candles"). Durch beide Phänomene erfahre die Zone bei 12.513/12.505 Punkten eine besondere Bedeutung: Technisch motivierte Anleger könnten diese Marke als Signalgeber auf der Unterseite heranziehen, denn ein Abgleiten unter die beschriebene Rückzugszone dürfte eine Ausdehnung der jüngsten Korrektur in Richtung der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.187 Punkten) nach sich ziehen. Die in den Wochen zuvor gesehene Schwankungsarmut - u. a. festzumachen am geringen Abstand zwischen den Bollinger Bändern und der niedrigsten Trenddynamik (ADX) des Jahrtausends - begünstige eine weitere Korrekturwelle. Zum angeschlagenen Chartbild würden eine kleine Topbildung sowie die Abrisskante vom Montag (13.116 zu 12.999 Punkte) zusätzlich beitragen. Ein Schließen dieser Kurslücke sei nötig, um die angeführte Abrisskante zu negieren, und damit das Aktienbarometer aus seinem aktuell schwierigen charttechnischen Fahrwasser zu befreien. (25.09.2020/ac/a/m)

