Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag vor 49 Jahren ist die erste bemannte Mondlandung mit Apollo 11 durch Neil Armstrong und Buzz Aldrin geglückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Rahmen dieser Analogie sei das charttechnische Steuersystem des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenausklang ausgefallen. Dieser sei erneut unter den Aufwärtstrends seit Februar (akt. bei 12.703 Punkten) gesunken und habe hierbei die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.608 Punkten) als Landeplatz schlichtweg ignoriert. Beim Blick auf das negative Momentum, hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Hoffnung verloren, dass die Stabilisierungseinheit die Bullen erneut auf die Höhe der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.775 Punkten) befördere. Somit habe das "bullishe" Rückkehrmodul versagt. Auf der Unterseite zeige die Mittellinie der Bollinger-Bänder (akt. 12.452 Punkte) sowie das jüngste Verlaufstief bei 12.398 Punkten die nächste charttechnische Tankstelle. Sollte jedoch auch die Brennkammer ausfallen, zeige das wichtige Tief von Ende Juni (12.104 Punkte), welches mit der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang April bei 12.104/12.011 Punkten harmoniere, die nächste Werkstatt an. (23.07.2018/ac/a/m)