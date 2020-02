Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine kleine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach zwei Handelstagen mit neuen Rekordständen sei das Aktienbarometer erstmals ein neues Allzeithoch schuldig geblieben. Dennoch besitze das gestrige Kräftesammeln konstruktive Züge. Schließlich habe das jüngste Tagestief (13.577 Punkte) einen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken gebracht - sprich an die alten Hochpunkte bei 13.597/13.640 Punkten. Die anschließende Erholung lasse aus Sicht der Candlestickanalyse eine weiße Kerze mit markanter Lunte entstehen. Dank dieser Entwicklung werde unter dem Strich der Spurt auf neue Rekordlevel untermauert. Mehr noch: Da das Aktienbarometer auf Tageshoch aus dem Handel gegangen sei, seien heute unmittelbare Anschlussgewinne realistisch. Die Chancen auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 13.759 Punkten seien zu Wochenabschluss demnach als gut zu bezeichnen. Im "uncharted territory" definiere nun die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Ende Januar (13.895 Punkte) die nächste Zielmarke. Würden Anleger die Höhe dieses Korrekturimpulses an den alten Ausbruchsmarken nach oben projizieren, dann ergrbe sich sogar ein längerfristiges Anschlusspotenzial bis in den Bereich von gut 14.200 Punkte. (14.02.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >