Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die am vergangenen Freitag beschriebene "Suche nach Orientierung" geht beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die nächste Runde, denn die Serie von Handelstagen mit relativ engen Tagesranges sowie verhältnismäßig kleinen Kerzenkörpern setzte sich nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung sorge dafür, dass das Aktienbarometer den Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 12.147 Punkten) weiterhin unmittelbar vor der Brust habe. Mit besagter Trendlinie dürfte sich der DAX auf zum Wochenauftakt auseinandersetzen. Auf der Unterseite bilde indes die 50-Tage-Linie im Zusammenspiel mit dem kurzfristigen Korrekturtrend seit dem bisherigen Jahreshoch von Anfang Mai (akt. bei 12.074/12.023 Punkten) eine Schlüsselunterstützung. Ein Bruch dieser Bastion würde dem DAX einen echten Nackenschlag versetzen und die längerfristige Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 11.608 Punkten) wieder in den Fokus rücken. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger derzeit Geduld mitbringen und abwarten, in welche Richtung die eingangs beschriebene "Unentschlossenheit" letztlich aufgelöst werden werde. (17.06.2019/ac/a/m)

