Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiß derzeit die positiven Weichenstellungen in Form der Kurslücke der letzten Woche (12.011 zu 12.136 Punkte) sowie die Rückkehr in den im Februar 2016 etablierten Aufwärtstrend (akt. bei 12.163 Punkten) für sich zu nutzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.351 Punkten), die das Aktienbarometer noch am Vortag ausgebremst habe, hätten die deutschen Standardwerte gestern hinter sich lassen können. Rückenwind komme derzeit von verschiedenen quantitativen Indikatoren. Während sich das jüngste MACD-Kaufsignal verfestigt habe, liege im Verlauf des RSI eine abgeschlossene Bodenbildung vor. In dieser Gemengelage würden die Hochs bei 12.460/12.601 Punkten die ersten Erholungsziele markieren. Ein dickes Brett hätten die Bullen dann aber im Bereich der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.664 Punkten) zu bohren. Schließlich definiere die langfristige Glättungslinie nur den Auftakt zu einer massiven Widerstandszone, die durch das Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) bzw. eine weitere Kurslücke (12.753/82 Punkte) noch zusätzlich verstärkt werde. Den Stopp für bestehende Engagements würden die Analysten zunächst im Bereich des eingangs angeführten Aufwärtsgaps bei gut 12.000 Punkten belassen. (11.04.2018/ac/a/m)