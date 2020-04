Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn lief der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst in die am vergangenen Freitag gerissene Aufwärtskurslücke hinein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich habe sich deren untere Gapkante bei 10.438 Punkten jedoch als tragfähige Unterstützung erwiesen. Dank der Erholung bis zum Handelsschluss entstehe auf Tagesbasis sogar ein lehrbuchmäßiger "Hammer". Aufgrund der Vorgaben gestalte sich ein Spurt über das gestrige Tageshoch bei 10.707 Punkten, der das beschriebene Candlestickmuster nach oben auflösen würde, als schwieriges Unterfangen. Das wäre aber nötig, um über das Etappenziel in Form des Verlaufshochs von Mitte April bei 10.820 Punkten die Marke von 11.000 Punkten in Angriff zu nehmen. Das 50%-Retracement des gesamten Abwärtsimpulses (11.025 Punkte) bilde hier zusammen mit der großen Abwärtskurslücke von Anfang März bei 11.032/11.447 Punkten, der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.131 Punkten) sowie dem Tief vom August 2019 (11.266 Punkte) ein echtes "charttechnisches Brett". Ein Anlauf auf dieses Widerstandsbündel klinge eher nach Zukunftsmusik. Vielmehr gelte es heute Morgen die eingangs beschriebene untere Gapkante der Kurslücke vom vergangenen Freitag erneut zu verteidigen. Strategische Bedeutung besitze weiterhin die Kernunterstützungszone bei 10.300 Punkten. (21.04.2020/ac/a/m)

