Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen hatten wir regelmäßig vor der heißgelaufenen Börsenstimmung sowie dem ab Anfang Mai einsetzenden saisonalen Gegenwind gewarnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig - und das gehöre zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme dazu - habe beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher ein hartes Ausstiegssignal gefehlt. Der gestrige Handelstag könnte das negative Preissignal nun geliefert haben. So sorge der Rutsch unter das Tief vom 21. April bei 15.072 Punkten für den Abschluss einer kleinen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und auch eine Hoch/Tief-Spanne von mehr als 400 Punkten sei alles andere als alltäglich. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die Bodenbildung bzw. den Trendbruch im Verlauf der Average True Range (ATR) hervorheben. Mit Blick auf diesen Volatilitätsindikator müssten Anleger in den nächsten Tagen und Wochen trotz der heute Morgen zu erwartenden Gegenbewegung von einer erhöhten DAX-Schwankungsintensität ausgehen. In dieser Gemengelage würden das Hoch von Mitte März (14.804 Punkte) sowie die 50-Tage-Linie (akt. bei 14.759 Punkten) die nächsten Rückzugslinien definieren. Das Gap vom 26. März (14.694 zu 14.621 Punkte) bilde zusammen mit der 38,2%-Korrektur der jüngsten Rally (14.665 Punkte) eine weitere Haltezone. (05.05.2021/ac/a/m)

