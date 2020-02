Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Allzeithoch bei 13.795 Punkten sind lediglich sieben Handelstage vergangen und doch ist die Ausgangslage inzwischen eine gänzlich andere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das große Abwärtsgap bei 13.501/13.237 Punkten, mit dem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die neue Handelswoche gestartet sei, hinterlasse Spuren im Chartverlauf des Aktienbarometers. Die Trendlinie (akt. bei 13.804 Punkten), welche die verschiedenen Hochpunkte seit Ende 2018 verbinde, habe sich damit als zu hohe Hürde erwiesen. Als weiteren Wermutstropfen würden die Analysten den Bruch des Aufwärtstrends seit August 2019 (akt. bei 13.261 Punkten) sowie den Bruch der Kernunterstützungszone bei 12.900 Punkten werten. Auf diesem Level, dessen Bedeutung durch ein Fibonacci-Level (12.965 Punkte) zusätzlich untermauert werde, habe der DAX in den letzten Monaten insgesamt vier Mal Halt gefunden. Gleichzeitig sorge das Abgleiten unter dieses Schlüssellevel für ein Ausstiegssignal aus Sicht des Point & Figure-Charts. Per Saldo sollten sich Anleger auf eine Ausdehnung des jüngsten Korrekturimpulses bis zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.635 Punkten) einstellen. Erst im Bereich der langfristigen Glättungslinie sei mit Gegenwehr seitens der Bullen zu rechnen. (26.02.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >