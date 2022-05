Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn kam es bei den deutschen Standardwerten zu Gewinnmitnahmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder unter die Marke von 14.000 Punkten gerutscht. Das Aktienbarometer zolle damit der Widerstandszone aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.037 Punkten) und dem Anfang Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 14.033 Punkten) unverändert Tribut. Im März, im April und Anfang Mai sei der DAX bereits an diesen Hürden gescheitert. Entsprechend groß wäre die Tragweite, wenn der Befreiungsschlag dieses Mal tatsächlich gelänge. Im Erfolgsfall könnte die Atempause seit dem Verlaufshoch von Ende März bei 14.925 Punkten zudem als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Auf der Unterseite würden dagegen weiter die alten Ausbruchsmarken zwischen 13.800 und 13.500 Punkten einen wichtigen Auffangbereich definieren. Verstärkt werde diese Bastion noch zusätzlich durch das untere Bollinger Band (auf Tagesbasis akt. bei 13.429 Punkten) bzw. das jüngste "swing low" bei 13.381 Punkten. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen Standardwerte heute einen neuen Ausbruchsversuch nach Norden starten. (17.05.2022/ac/a/m)

