Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Woche vor Ostern hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen nahezu idealtypischen "doji" ausgebildet: Einem Eröffnungskurs von 14.163 Punkten steht ein Wochenschlusskurs am vergangenen Donnerstag von 14.164 Punkten gegenüber, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Dunstkreis würden sich die deutschen Standardwerte auch zum Wochenauftakt bewegen. Generell falle auf, dass das Aktienbarometer seit Anfang April mehrfach die runde 14.000er-Marke einer Belastungsprobe unterzogen habe. Auf diesem Level scheine der DAX allerdings gut unterstützt zu sein. Besonders die letzten vier weißen(!) Tageskerzen würden davon zeugen, dass die Aktienbullen diese Haltelinie nicht kampflos aufgeben würden. Das untere Bollinger Band (akt. bei 13.954 Punkten) verstärke die Bedeutung der beschriebenen Bastion zusätzlich. Für einen ersten Stabilisierungsschritt sei dagegen ein Sprung über die Marke von 14.200 Punkten notwendig. An drei der letzten vier Handelstagen habe die Marktteilnehmer hier der Mut verlassen. Hartnäckigere Widerstände bestünden in Form der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.382 Punkten) bzw. des seit Anfang Januar bestehenden Baissetrends (akt. bei 14.471 Punkten). (20.04.2022/ac/a/m)

