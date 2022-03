Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir hatten es zuletzt schon einmal geschrieben: Aus Sicht der Bullen geht es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit im ersten Schritt um eine kurzfristige Stabilisierung und somit um das Finden eines neuen Marktgleichgewichtes, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Schwäche im Verlauf des gestrigen Nachmittags - inklusive eines neuen Bewegungstiefs bei 13.669 Punkten - unterstreiche diese Anforderung nochmals. Darüber hinaus untermauere ein weiterer Aspekt unsere Ausgangsvoraussetzung: So hätten die deutschen Standardwerte zum wiederholten Mal eine große Hoch-Tief-Spanne vom fast 400 Punkten verkraften müssen. Unter dem Strich rücke die alte DAX-Ausbruchszone zwischen 13.800 und 13.500 Punkten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Deren Bruch würde für den nächsten Nackenschlag sorgen und den Grundstein für einen Test der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.110 Punkten) bzw. sogar der noch offenen Kurslücke vom November 2020 bei 12.671/12.596 Punkten legen. Bis zu der eingangs diskutierten Stabilisierung sei es noch ein langer Weg. Eine Rückeroberung des alten Verlaufstiefs vom 24. Februar bei 13.807 Punkten wäre ein erster kleiner Schritt. (04.03.2022/ac/a/m)

