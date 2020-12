Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte haben im November eine fulminante Rally auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Kursplus von 14,5% sei es der erfolgreichste Börsenmonat seit Oktober 2011 bzw. der 6. Beste der gesamten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Historie seit 1988 gewesen. Charttechnisch habe das Aktienbarometer zu Wochenbeginn einen Rallyversuch gestartet. Doch kurz vor dem Hoch von Anfang September (13.460 Punkte) habe die Marktteilnehmer der Mut verlassen. Ein Schlusskurs unterhalb der Marke von 13.300 Punkten lasse einen markanten Docht entstehen. Dem dadurch entstehenden "shooting star" zum Trotz dürfte das Aktienbarometer heute erneut versuchen, die Hochs bei gut 13.400 Punkten zu attackieren. Ein Ausbruch auf der Oberseite werde aber kein leichtes Unterfangen. Als Beleg möchten die Analysten nochmals ihre jüngste Marktbreiteauswertung anführen. In den USA würden fast 90% aller S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Titel über ihren jeweiligen Durchschnittslinien der letzten 200 Tage notieren. Da sich dieser Prozentsatz kaum noch steigern lasse, wäre eine Konsolidierung durchaus gesund. Beim DAX würden die Analysten deshalb ein Abgleiten unter das gestrige Tagestief bei 13.257 Punkten als Startsignal für eine Atempause in Richtung der jüngsten Verlaufstiefs bei 13.035/13.005 Punkten definieren. (01.12.2020/ac/a/m)

