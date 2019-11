Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete schwächer in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit beiße sich das Aktienbarometer weiter die Zähne an dem ehemaligen, steilen Erholungstrend seit Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 13.319 Punkten) aus. Auf der Indikatorenseite habe der Schwächeanfall zu Wochenbeginn zur Folge, dass sich das jüngste Ausstiegssignal seitens des MACD verfestige. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger der zuletzt beschriebenen Schiebezone zwischen gut 13.300 Punkten auf der Ober- und 13.144/13.139 Punkten auf der Unterseite aktuell ihr Hauptaugenmerk widmen. Derzeit stehe vielmehr sogar die untere Begrenzung der angeführten Tradingrange im Mittelpunkt. Schließlich würde ein Abgleiten unter die Marke von 13.139 Punkten die jüngste Seitwärtsphase in eine Toppbildung umschlagen lassen. Rein rechnerisch ergebe sich im Fall einer negativen Weichenstellung ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 260 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses negativen Rückschlagspotenzials definiere die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.017 Punkten) den Auftakt zu einer wichtigen Kumulationszone, welche sich zusätzlich aus dem Gap von Anfang November bei 13.019/12.992 Punkten sowie einem FibonacciLevel (12.991 Punkte) speise. (19.11.2019/ac/a/m)



