Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von seinem Tagestief (12.133 Punkte) gleich zu Handelsbeginn konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern deutlich erholen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieser Entwicklung habe das Aktienbarometer an seinem Geburtstag die Entstehung einer Abwärtskurslücke verhindert. Unter dem Strich habe immerhin das "swing low" vom vergangenen Donnerstag bei 12.104 Punkten somit weiter Bestand, so dass die Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Stabilisierung zunehme. Interessant sei in diesem Zusammenhang der Blick auf den Stundenchart der deutschen Standardwerte. Um die diskutierte Stabilisierung abzuschließen, bedürfe es eines Spurts über die letzten beiden Tageshochs bei 12.383/12.440 Punkten. Die Bedeutung dieser beiden Hürden werde zusätzlich durch das ebenfalls hier verlaufende obere Bollinger Band (akt. bei 12.390 Punkten) unterstrichen. Um die zaghaften Stabilisierungsansätze der letzten Tage nicht zu verspielen, gelte es das o. g. Verlaufstief bei 12.104 Punkten unbedingt zu verteidigen. Ansonsten rücke die Nackenzone der zuletzt bereits des Öfteren diskutierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten sofort wieder ins Blickfeld. (03.07.2018/ac/a/m)