Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein Doji im Kerzenchart auf Tagesbasis verdeutlicht die derzeitige Unentschlossenheit, die beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vorherrscht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 163 Punkten sei die Tagesrange wieder etwas höher gewesen, wobei die Dienstagssitzung von Beginn an von negativen Vorzeichen geprägt worden sei. Um festzustellen, ob dabei auch negative Signale verursacht worden seien, würden die Analysten erneut in den Kerzenhart auf Stundenbasis hineinzoomen, wo der MACD-Indikator tendenziell weiter negativ sei. Zudem habe sich der Index nunmehr unter dem 200-Stunden-Durchschnitt festgesetzt, welcher um 15.570 Punkte eine Hürde darstelle. Das gestrige Tagestief bei 15.423 Zählern rücke in Reichweite, falls die um 15.500 Punkte verlaufende 50-Tage-Linie durchbrochen würde. Diese habe gestern mehrmals gehalten. Der gut einwöchige Aufwärtstrend habe inzwischen das Niveau von 15.370 Zählern erreicht und verstärke damit das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der vom 19. bis zum 23. Juli andauernden Aufwärtswelle. Unter etwa 15.290 Zählern wäre die aktuelle Erholungswelle dann auch unter Fibonacci-Gesichtspunkten beendet. Werde die 200-Stunden-Linie überwunden stelle insbesondere das Ein-Wochen-Hoch bei 15.680 Punkten einen Widerstand dar. (28.07.2021/ac/a/m)

