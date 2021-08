Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was war denn das? Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete zunächst ganz stürmisch in den August und notierte nach wenigen Minuten bereits auf einem Zwei-Wochen-Hoch oberhalb von 15.700 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es habe sich aber nur um ein Strohfeuer der Bullen gehandelt und die erste Handelsstunde sei bereits wieder nahe der 15.600er-Marke beendet worden, wodurch sich eine tendenziell negative Stundenkerze ergeben habe. Immerhin aber sei im weiteren Handelsverlauf ein vor zwei Wochen begonnener Aufwärtstrend fast punktgenau bestätigt worden und der Montag habe für den deutschen Blue-Chip-Index oberhalb seiner Gleitenden Durchschnitte der letzten 55 und 200 Börsenstunden geendet. Damit bleibe die Situation tendenziell freundlich, wobei die Widerstandszone um 15.700/15.810 Zähler (Allzeithoch) natürlich äußerst robust erscheine und die saisonale Komponente einen nachhaltigen Ausbruch zusätzlich erschweren würde. Das Ein-Wochen-Tief bei 15.440 Punkten werde als bedeutende Unterstützung auch von der Fibonacci-Analyse bestätigt, denn dort liege das 38,2-Prozent-Retracement der Aufwärtswelle 19. Juli/2. August. Diese wäre unter Fibonacci-Aspekten unterhalb der 61,8-Prozent-Marke beendet, welche sich ziemlich genau an der 15.300er-Marke befinde. (03.08.2021/ac/a/m)

