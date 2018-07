Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte das gestrige Tageshoch (12.428 Punkte) zwar nicht über die Ziellinie retten, doch insgesamt gewinnt der jüngste Stabilisierungsversuch weiter an Konturen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als Beleg möchten sie unverändert den Stundenchart der deutschen Standardwerte bemühen. In dieser kurzfristigen Zeitebene lasse sich anhand der jüngsten Verlaufstiefs bei 12.125/12.104/12.133 Punkten der Versuch einer kurzfristigen Bodenbildung ablesen. Um der möglichen Trendwende allerdings Nachdruck zu verleihen, bedürfe es eines Spurts über die Hochs zwischen 12.383 und 12.440 Punkten. Da das gestrige Tageshoch (12.428 Punkte) exakt in diesen Dunstkreis falle, werde die Bedeutung der angeführten Signalzone nochmals untermauert. Gelinge der Befreiungsschlag, eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 300 Punkten. Auf der Unterseite müsse indes weiter das "swing low" vom vergangenen Donnerstag (12.104 Punkte) verteidigt werden. Ansonsten wäre das zarte Pflänzchen "Stabilisierung" bereits wieder zu den Akten zu legen und die Nackenzone der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten rücke sofort wieder in den Fokus. (04.07.2018/ac/a/m)