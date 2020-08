Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem starken Monatsauftakt folgte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag ein schneller Run bis 12.768 Punkte hinauf, womit genau die 200-Stunden-Linie erreicht war, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da zudem in etwa die Hälfte der Abwärtswelle 21./30. Juli wieder aufgeholt gewesen sei, habe sich die dortige Hürde als zu stark erwiesen. Dass sich der ebenfalls beachtenswerte 100-Stunden-Durchschnitt von oben nähere, mache die Barriere umso massiver. Es hätten sich inzwischen aber auch gute Unterstützungen etabliert, die einen neuerlichen Rückfall des Index zurück an den 200-Tage-Durchschnitt um 12.210 Zähler verhindern könnten. Zu nennen sei zunächst die mittelfristig bedeutende, zuletzt als Halt bestätigte 55-Tage-Linie. Dieser Gleitende Durchschnitt verlaufe inzwischen im 12.350er-Bereich. Zudem habe sich ein Aufwärtstrend etabliert, der durch die Tagestiefs vom 30. und 31. Juli definiert werde. Diese Trendlinie (aktuelles Niveau 12.440 Punkte) verlaufe interessanter Weise fast parallel zu einer Aufwärtstrendgeraden, die sich Ende Juni, Anfang Juli formiert habe und dann Ende Juli durchbrochen worden sei. Zurzeit bewege sich diese Trend knapp unter der 12.900er-Marke, aber damit wären wir schon wieder bei den Widerständen gelandet... (05.08.2020/ac/a/m)

