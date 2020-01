Der DAX habe am Mittwoch nach dem iranischen Angriff auf die US-Streitkräfte im Irak 1,6% tiefer eröffnet. Seitdem habe der Index jedoch um 150 Punkte zugelegt und notiere nur noch 0,45% unter dem gestrigen Schlusskurs. Die wichtigste Widerstandszone stelle heute die Marke von 13.150 Punkten dar. Lange obere Schatten bei den letzten Stundenkerzen könnten jedoch auf mehr Verkaufsdruck hindeuten. Die nächstgelegene Unterstützung stelle die Unterseite des Abwärtstrendkanals (13.085 Punkte) dar.



Wirecard habe die Partnerschaft mit der US-Telekommunikationsfirma Sprint Corporation bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen würden im Bereich Zahlungsverkehr sowie rund um das Thema "Internet der Dinge" zusammenarbeiten. Der Schwerpunkt der Partnerschaft liege auf dem Einzelhandel.



Die Lufthansa habe die Flüge über dem Irak und dem Iran eingestellt. Die Entscheidung falle vor dem Hintergrund des Absturzes einer Boeing 737 Max im Iran, bei dem rund 180 Menschen ums Leben gekommen seien. Fluggesellschaften aus anderen Industrieländern hätten ähnliche Entscheidungen getroffen.



ANALYSTENREAKTIONEN:



- Die Commerzbank sei bei Pareto Securities von "kaufen" auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 6,00 EUR festgelegt worden.

- Henkel sei bei der HSBC von "kaufen" auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 101,00 EUR festgelegt worden.

- BASF sei bei der Credit Suisse von "outperform" auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 66,50 EUR festgelegt worden.

- Covestro sei von "neutral" auf "outperform" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 45,00 EUR festgelegt worden. (08.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien geben am Mittwoch nach der schwachen Asien-Sitzung nach, so die Experten von XTB.Die Risikoaversion sei eine Folge des iranischen Raketenangriffs auf US-Ziele im Irak, die sich in der heutigen Nacht ereignet hätten. Die Anleger würden auf die Erklärung von US-Präsident Donald Trump warten, die in den US-Morgenstunden erwartet werde.Der Auftragseingang in der deutschen Industrie sei im November von -5,6% auf -6,5% im Jahresvergleich (Erwartung: -4,7%) zurückgegangen. Der Rückgang sei erneut von einem Einbruch der inländischen Aufträge angeführt worden, wobei die inländischen Investitionsgüteraufträge am stärksten gefallen seien (-10,7%). Der DAX sei aufgrund der schwachen Zahlen einer der schwächsten Indices in Europa.