Ausblick: Mit dem Anstieg vom Freitag hätten die Käufer ein erstes kleines Shortsignal beim DAX verhindert. Dennoch würden sich die Anzeichen für eine längere Konsolidierung mehren.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX jetzt über die 14.000 Punkte-Marke steigen, wäre ein Sprung über das Abwärtsgap der Vorwoche und damit ein Anstieg bis 14.131 und 14.169 Punkte möglich. Ob das Rekordhoch direkt in Richtung des nächst höheren Kursziels bei 14.280 Punkten überschritten werden könne, sei aktuell fraglich.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 13.920 Punkte dürften dagegen eine weitere Korrektur bis 13.830 Punkte auslösen. Sollte der Support unterschritten werden, wäre mit einer Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 13.640 Punkten zu rechnen. An dieser Stelle hätten die Bullen noch einmal die Gelegenheit, den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortzusetzen. Abgaben unter die Marke würden dagegen eine Verkaufswelle bis 13.460 und 13.300 Punkte nach sich ziehen. (22.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober befindet sich der DAX in einer zunächst dynamischen und ab einer Korrektur im Dezember etwas verhalteneren Aufwärtsbewegung, die ihn aber letztlich über das bisherige Rekordhoch bei 13.795 Punkten auf den neuen Höchststand bei 14.169 Punkten geführt hat, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.An dieser Marke habe zuletzt eine leichte Korrektur eingesetzt, die an einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie wieder auf Käufer getroffen habe. Kurz vor dem neuen Rekordhoch seien den Bullen allerdings in der vergangenen Woche die Kräfte geschwunden und der Index habe erneut an den Support bei 13.830 Punkten zurückgesetzt. Diese Marke sei am Donnerstag verteidigt und am Freitag eine weitere Aufwärtsbewegung gestartet worden.