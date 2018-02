Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Pendeln um die Marke von 12.400 Punkten ging beim DAX gestern in die Verlängerung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Trotz der zuletzt etwas ins Stocken geratenen Erholung habe der MACD inzwischen seine Signallinie von unten nach oben durchschneiden und damit für das zuletzt diskutierte Einstiegssignal sorgen können. Aber unabhängig von diesem Investorensignal würde ein Anstieg über die jüngsten Hochs bei 12.480/505 Punkten aus charttechnischer Sicht gut tun und für neues Aufwärtsmomentum sorgen. Ans Eingemachte gehe es aber erst im Bereich der massiven Widerstandszone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.743 Punkten), dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) sowie dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte).Da diese Schlüsselzone gleichzeitig als Nackenzone des vielfach beschriebenen Doppeltops fungiere, dürfte es den deutschen Standardwerten nicht leicht fallen, die beschriebene Kumulationszone zurückzuerobern. Letztlich markiere dieses Level die Schwelle zwischen "technischer Gegenreaktion" einer- und einer nachhaltigen "Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage" andererseits. Zu Handelsbeginn dürfte der DAX aber zunächst einmal mit dem Schwächeanfall der US-Märkte in der letzten Handelsstunde gestern zu kämpfen haben. (22.02.2018/ac/a/m)