Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein weiterer Versuch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), die Marke von 11.400 Zählern zurückzuerobern, ist gestern gescheitert, so die Analysten der Helaba.



Bemerkenswert sei, dass der Eröffnungskurs nahezu dem Tageshoch entsprochen habe und es in der Folge mehrheitlich abwärts gegangen sei. Damit hätten die Hoffnungen auf eine deutliche Erholung einen weiteren Dämpfer bekommen. Dies könne aber nicht allein an charttechnischen Faktoren festgemacht werden. Es habe sich gezeigt, dass der häufig zu beobachtende "Monatsendeffekt" weitgehend ausgeblieben sei (dies werde sich heute wohl ändern), die Vola als Gradmesser der Risikoaversion wieder ansteige und vermeintlich positive Sondereffekte wie zuletzt die Ankündigung von Kanzlerin Merkel, nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen, ausgeblieben seien. Vielmehr hätten die schwächelnde Euro-Wirtschaft sowie die hierzulande anziehende Inflation belastet. Auch die gemischt ausgefallenen Unternehmensberichte hätten sich für den Gesamtmarkt als wenig hilfreich erwiesen. Gleiches sei auch auf die Gedankenspiele der USA, möglicherweise weitere Zölle auf Waren aus China zu erheben, zutreffend.



Neben dem Versuch des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) (weekly), den Kreuzwiderstand bei (5.286) zurückzuerobern, sei auch der DAX (Performance) damit gescheitert, die Widerstände in Form der unteren Begrenzung des 144er Regressionskanals (11.312), einer Multi-Midline (11.417) sowie einer Strukturmarke (11.430) in Angriff zu nehmen bzw. diese auf Schlusskursbasis zu überwinden. Heute zeichne sich anhand der Vorgaben ein erneuter Versuch, das beschriebene Vorhaben erfolgreich zu gestalten, ab. Sollte dies der Fall sein, würde der DAX bereits bei 11.459 und 11.512 Zählern auf die nächsten Widerstände treffen. Eine weitere Expansion über letztgenannte Marken hinaus sei jedoch auf Basis der charttechnischen Rahmenbedingungen kaum vorstellbar. Einerseits sei der übergeordnete Abwärtstrend intakt, andererseits erweise sich die strukturelle Konstellation der DAX-Werte als wenig hilfreich. (31.10.2018/ac/a/m)