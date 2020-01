Der DAX sei nach dem monatelangen Kursanstieg angeschlagen. Zwar sei ein neues Allzeithoch bei 13.640 Punkten markiert worden, doch an der strategischen Position habe sich nichts geändert. Der Index notiere weiterhin unter dem genannten Fibonacci-Fächer und zahlreichen Widerständen.



Die Short-Szenarien: Der DAX durchbreche die Marke von 13.400 Punkten nachhaltig nach unten und nehme in der Folge Kurs auf die Unterstützung bei 13.200 Punkten. Würden die Bären den Index weiter in die Tiefe drücken, dürfte die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten angegriffen werden. Darunter dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und ein Kursrückgang bis 12.800 Punkte bevorstehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Signalmarke von 13.400 Punkten schnell zurückerobern und in der Folge wieder Kurs auf den Widerstandsbereich bei 13.500/13.525 Punkte nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürfte der Index erneut Kurs auf das Allzeithoch bei 13.640 Punkten nehmen. Der nächste Widerstand würde sich dann bei 13.700 Punkten befinden. (24.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich aktuell in einer sehr heiklen Lage, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der aktuelle Kursrückgang seit dem Allzeithoch bei 13.640 Punkten vom 22. Januar sehe zunächst wie eine normale Korrektur nach dem langen Kursanstieg aus. Ein Blick auf den 5-Jahreschart zeige jedoch die lauernde Gefahr. Der DAX sei im Bereich des langfristigen Fibonacci-Fächers im Wochenchart wieder nach unten abgeprallt und könnte vor einem langfristigen Kursrückgang stehen. Mit möglichen Kurszielen bei 12.202 Punkten am tiefen offenen Gap und bei 11.500 Punkten am unteren Fibonacci-Fächer. Am Vortag sei der DAX auch noch unter die wichtige Unterstützungsmarke von 13.400 Punkten gesackt und bei 13.388 Punkten aus dem Handel gegangen. Allerdings sei dem DAX nachbörslich ein erneuter Anstieg über 13.400 Punkte gelungen.