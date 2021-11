Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nutzte im Herbst seine erste sinnvolle Chance bei ca. 14.815 und beendete dort seine -7,5% sell in may-Sommerkorrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe inzwischen V-förmig das Augusthoch bei 16.030 erreicht und stagniere seitdem. Der DAX halte sich schon genau eine Woche innerhalb der Range 16.057/15.996 auf. Solle es bis Weihnachten so weitergehen?



Es bestehe weiterhin die These, dass der DAX im ersten Anlauf nicht den Ausbruch über das Augusthoch 16.030 schaffe, da der DAX aus zu großer Entfernung (14.815, somit 1.200 Punkte) zu dieser Hürde gekommen sei. Es sei hier in der Regel oftmals erst eine Seitwärtsphase/Pullbackphase zwischen 16.030 und 15.800 zu erwarten, bevor der DAX 16.030 klar und dauerhaft hinter sich lasse. Stark wäre hingegen das Auslassen einer erkennbaren Pullbackphase und klare Anstieg über 16.030. Dann locke freilich das avisierte DAX-Kursziel bei 16.828, welches sich über 16.030 freischalte. (11.11.2021/ac/a/m)



