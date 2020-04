Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt seit Tagen zwischen 10.250 und 10.800 nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein Seitwärtsgebilde habe sich etabliert.



Der FDAX sei im Nachthandel vorgeprescht, und zwar bis an das Donnerstagshoch heran (was im DAX bei 10.608 gewesen sei). Bei 10.608 oder am 100% Projektionsziel 10.659 gebe es die 1. Möglichkeit des Richtungswechsels nach unten. Eine 2. Möglichkeit des Richtungswechsels zur Abwärtsseite leite die BNP Paribas bei 10.775/10.820 ab. Stützend würden am Vormittag die DAX-Marken 10.528 (obere Wolkenkante/h1/Xetra) sowie 10.450 wirken. Unterhalb von 10.408 schwächle der DAX und falle bis 10.300 (multiple Unterstützung). Klare "intra day" Verkaufssignale würden unter 10.300 auftreten. Dann wäre 10.140 das untere Tagesziel (island gap). (27.04.2020/ac/a/m)

