Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist zwar einerseits in der Lage, sich auf hohem Niveau zu etablieren, so die Analysten der Helaba.



Auf der anderen Seite könne aber festgestellt werden, dass die Schwungkraft sukzessive nachlasse. Insofern überrasche es nicht, dass es sich zunehmend schwierig gestalte, aussichtsreiche Chance-Risikoprofile zu definieren. Hinzu kämen Verschiebungen im Anlegerverhalten. Während die privaten Anleger weiterhin eine bullishe Ausrichtung präferieren würden, würden sich Institutionelle an die Seitenlinie zurückziehen. Insgesamt könne nach wie vor unterstellt werden, dass bereits sehr viel positive Erwartung auf dem aktuellen Kurslevel eingepreist worden sei und es zwangsläufig neue Impulse brauche, um das aktuelle Rangetrading nach oben aufzulösen. Auf der anderen Seite lasse sich ein buntes Potpourri aus diversen Belastungsfaktoren zusammenstellen, insbesondere die Tapering-Sorgen wegen des FOMC-Protokolls seien dabei zu nennen.



Den "großen" Strukturmarken bei 16.187 und 15.607 Punkten gelte es, für den weiteren Verlauf besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Mit Blick auf die Tagesentwicklung falle auf, dass die Kerzenkörper tendenziell kleiner würden und damit die herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung wiedergespiegele. Auch die bei rund 120 Punkten verharrende ATR (Average True Range) untermauere dies. Während auf der Habenseite verbucht werden könne, dass die 21- die 55-Tagelinie wieder überschritten habe, müsse andererseits festgestellt werden, dass sich das Indikatorenbild weiter eintrübe. Supports seien bei 15.807, 15.760, 15.685 und 15.643 Punkten zu finden. (19.08.2021/ac/a/m)



