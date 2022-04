Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern nach dem Start mit einer festen Vorbörse über 14.553 zunächst mit einer heftigen intra day "Abwärtslawine" bis 14.333, dann aber mit bullischen Reversal-Tendenzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Tagesschlusskurs: 14.518. Der VDAX sei dabei im Tagesverlauf klar zurückgefallen, was aufkommende DAX-Entspannung im Tagesverlauf angezeigt habe.



DAX-Vorbörse: 14.518, unverändert. 1) Der DAX habe heute die Chance gewisse Vorboten wie "bullischen Keil" und "bullische Vortageskerze" mit steigenden Kursen abzuarbeiten. DAX-Kurse über 14.500 oder 14.553 wären in diesem Sinne wegweisend oder wegabweisend. 2) Im Falle steigender DAX-Kurse biete sich die Zielzone 14.700/14.725 an. 3) Im Fokus bleibe auch weiter die BIG PICTURE Horizontale 14.815, die nur schwer zu bezwingen sei, wobei die 200-Tage-Linien in Höhe von 15.049 und 15.407 (EMA200/ SMA200) weiter als aussagekräftige Reservewiderstände bereitstünden. (05.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >