Aus technischer Sicht stelle sich die Frage, ob der Deutsche Leitindex den heutigen Handel unterhalb dieser Zone beende oder nicht. Sollte der DAX wieder unter die Unterstützung bei 12.350 Punkten fallen, könnte er sich im späteren Verlauf der Woche auf mehrmonatige Tiefs zubewegen. Man sollte beachten, dass die Entscheidungen über neue Coronavirus-Restriktionen sowie die US-Wahlen wahrscheinlich in den kommenden Tagen die Hauptantriebskräfte für die Bewegungen an den Aktienmärkten sein würden.



Der Softwarehersteller SAP habe vor Beginn der heutigen Sitzung die Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet. Der Gewinn vor Steuern sei um 31% im Jahresvergleich auf 1,65 Milliarden Euro gestiegen, während der Gesamtumsatz um 4% im Jahresvergleich auf 6,54 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Der Gewinn pro Aktie sei um 26% im Jahresvergleich auf 1,32 Euro gestiegen, während der Betriebsgewinn um 12% im Jahresvergleich auf 1,47 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Doch obwohl die Ergebnisse nicht so schlecht seien, sei das Unternehmen im heutigen Handelsverlauf eingebrochen.



SAP habe einen neuen Ausblick für 2020 und 2021 herausgegeben und gesagt, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatz in Höhe von 27,2 bis 27,8 Milliarden Euro erwarte (vorher 27,8 bis 28,5 Milliarden Euro). Das Unternehmen habe gesagt, dass die Rückkehr der Covid-19-Beschränkungen wahrscheinlich negative Auswirkungen auf das Nachfrageumfeld im Jahr 2021 und möglicherweise darüber hinaus haben werde. Die Aktie sei über 20% tiefer gehandelt worden, habe aber einen Teil der Verluste wieder wettmachen können.



Den deutschen Medien zufolge erwäge adidas den Verkauf der Reebok-Marke. Berichten zufolge plane adidas den Abschluss einer Transaktion bis März 2021, und das US-Bekleidungsunternehmen VF Corporation sowie das chinesische Unternehmen Anta Sports sollten zu den Interessenten gehören.



Bayer habe gesagte, dass es die US-Biotech-Firma Asklepios BioPharmaceutical für 4 Milliarden Dollar übernehmen werde. Mit der Übernahme solle der Geschäftsbereich Arzneimittelherstellung von Bayer gestärkt werden. (26.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte werden zu Beginn der neuen Woche tiefer gehandelt, so die Experten von XTB.Die steigenden Covid-19-Infektionen und die Gefahr neuer Lockdowns seien der Hauptgrund für den heutigen Pessimismus. Der Deutsche Leitindex sei der sich am schlechtesten entwickelnde europäische Blue-Chip-Index, da er um über 2% falle. In diesem Fall habe jedoch auch die Veröffentlichung der Quartalsberichte eine wichtige Rolle gespielt. SAP (ISIN:DE0007164600/ WKN 716460) sei eines der größten Unternehmen im DAX und gebe heute um rund 20% nach.Der DAX habe am Freitag am 33er EMA ein tieferes Hoch ausgebildet. Der Index habe die neue Woche mit einer starken Abwärtsbewegung begonnen, die durch die steigenden Covid-19-Infektionen sowie die enttäuschenden Gewinnmitteilungen von SAP ausgelöst worden sei. Der Index sei zu Beginn des heutigen Kassahandels auf bis zu 12.250 Punkte gefallen - der niedrigste Stand seit fast drei Monaten. Der DAX habe jedoch später begonnen, die Verluste wieder auszugleichen und habe wieder über die Kurszone bei 12.350 Punkten klettern können.