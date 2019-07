Ausblick: Am Mittwoch stehe die US-Notenbanksitzung an. Es werde mit einer Zinssenkung gerechnet. Die Volatilität dürfte an diesem Tag besonders hoch sein.



Die Long-Szenarien: Bis Mittwoch könnte der DAX nochmals einen Angriff auf die 12.600 Punkte-Marke wagen. Ein Tagesschlusskurs über dieser Marke würde allerdings überraschen. Sollte ein Ausbruch über dieses Kursniveau erfolgen, wäre ein Anstieg bis 13.000 Punkte möglich. Bei 12.800 Punkten läge ein Zwischenziel.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen unter die 12.200 Punkte-Marke zurückfallen, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 11.800 Punkte entstehen. In diesem Fall würde der EMA200 bei 11.965 Punkten eine massive Unterstützung darstellen. (30.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der letzten Handelswoche erlebte der DAX eine rasante Achterbahnfahrt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zu Wochenbeginn hätten die Bullen mit einer großen, aufwärts gerichteten Kurslücke überraschen können. Doch am vergangenen Donnerstag sei dann die Ernüchterung gefolgt und die Bären hätten ein 300-Punkte-Reversal auf das Parkett zaubern können. Diesen Ausverkauf hätten die Bullen am Freitag aber wieder abgemildert. In dieser Woche hätten die Käufer ebenfalls Stärke gezeigt. Allerdings sei ihnen kurz vor dem gestrigen Handelsschluss die Puste ausgegangen und der DAX habe bei 12.417 Punkten geschlossen. Das Tageshoch habe bei 12.473 Punkten gelegen.