Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf anhaltend lockere Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks war nicht in der Lage, einen nachhaltigen Kursschub beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auszulösen, so die Analysten der Helaba.



Buy the rumor, sell the fact? Fundamentale Auslöser seien für die Analysten zunächst nur schwer auszumachen gewesen, aber die "hawkishen" Töne der Bank von England und die großen Kursverluste bei Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) hätten die Stimmung doch nachhaltig vermiest. Letztlich sei der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,0% bei 15.630 Zählern aus dem Handel gegangen.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Auf Risiken hätten die Analysten insbesondere wegen der technisch nicht idealtypischen Konstellationen hingewiesen. Da aber der DAX in den letzten Wochen Rücksetzer immer wieder zügig habe ausbügeln können, wäre es wohl verfrüht, auf einen nachhaltigen Abwärtsimpuls zu setzen. Erst im Bereich 15.430/15.500 würde es nach Erachten der Analysten kritischer. Hier würden sich diverse Unterstützungen finden, u.a. in Form der 21-Tagel-Linie und des 38,2%-Retracements des Anstiegs seit Mitte Mai. (16.07.2021/ac/a/m)

