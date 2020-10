Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat ausgehend vom Tief bei 12.540 alle oberen Ziele, nämlich 12.873, 12.046, 13.069 und 13.116 sowie 13.141 abgearbeitet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe daraufhin seine Schuldigkeit getan ("Der DAX-Zyklus von 12.540 könnte also bald enden") und den Aufwärtstrend verlassen und damit eine Korrektur bis zu einer Kreuzunterstützung als altem September Abwärtstrend und "EMA200/h1" eingeleitet. Die Kreuzunterstützung sei bei 12.960/12.918 bereits erreicht worden.



Ein DAX-Rücklauf bis 13.078 sei nun prinzipiell an der Reihe. Dazwischen wirke der FDAX PP bei 13.026 (=DAX 13040) als kleine Hürde. Bei 13.078 muss die BNP Paribas den DAX dann neu bewerten. Nach Stundenschluss unter 12.918 (EMA200/h1, XETRA DAX) würde sich das Chartbild eintrüben und eine Abwärtsstrecke bis zum Tageskerzenchart-Kijun bei 12.840 ermöglichen. Oberhalb von 13.150 (Stundenschluss) wäre 13.314 das Ziel, also die große obere orangene Range-Horizontale der letzten Monate. (14.10.2020/ac/a/m)



