Der positive Effekt im Zusammenhang mit der Einigung auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China sei nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits im Vorfeld sei diese von den Märkten eingepreist und wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Während sich der Streit zwischen den USA und China entspanne, rücke nun Europa und insbesondere Deutschland in den Fokus der USA. Der US-Handelsbeauftragte Lighthizer habe gesagt, es gebe ein grundlegendes Handelsproblem mit Europa. Es müssten Wege gefunden werden, mehr Waren in die EU zu verkaufen, um das Handelsdefizit abzubauen. Priorität habe nun aber ein Handelsabkommen mit Großbritannien, habe es geheißen.



Der Widerstand in Form einer Strukturmarke bei 13.415 habe für den DAX auch im dritten Anlauf als eine zu große Hürde dargestellt. Sollte heute eine Tageskerze mit einem im Vergleich zum Vortag tieferen Hoch folgen, müsste das Hoch vom Montag als "Fractal High" deklariert werden. Dies im Kontext mit einem weiter nachgebenden ADX, auf Wochenbasis liege dieser quasi am Boden, in jedem Fall sei er mit einem Wert von 11.59 weit von der 30er Marke entfernt, welche als Voraussetzung für einen stabilen Trend gefordert werde.



Auf Tagesbasis sei der DAX in den möglicherweise nur kurzzeitig nach oben durchbrochenen Time Series Channel, dessen Begrenzungen bei 13.023 und 13.358 zu finden seien, zurückgekehrt. Der bei 13.254 Zählern verlaufende IKAM (eine Kombination aus einer Instantanious Trendline und einem adaptiven Moving Average) habe sich zuletzt als guter Support erwiesen. Sollte dieser Durchschnitt nicht verteidigt werden können, würde die bereits in der Vergangenheit umkämpfte Strukturprojektion bei 13.108 Zählern wieder in den Fokus rücken. (18.12.2019/ac/a/m)





Der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) markierten am Montag neue Rekordstände. Dies schien den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag aber nicht zu beeindrucken, denn der deutsche Leitindex gab um 0,89% auf 13.287,83 Zähler ab. Damit könnte sich auch der am Montag über der 13.400er Marke liegende Schlusskurs als kurzer Ausflug herauskristallisieren, zumal das Momentum, die Umsatzentwicklung und die Trendintensität (gemessen auf Basis des ADX) zuletzt rückläufig gewesen seien. Insgesamt müsse bei der Beurteilung der aktuellen Konstellation berücksichtigt werden, dass eine zunehmende Zahl von Marktteilnehmern dabei sei, die Bücher für das laufende Jahr zu schließen oder dies bereits getan habe.