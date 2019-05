Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kurz vor Börsenbeginn (Kasse) machte gestern die Nachricht die Runde, dass China trotz der Drohung von US-Präsident Trump, die Zölle auf chinesische Waren mit einem Wert von 200 Mrd. Dollar zu erhöhen, weitere Verhandlungen zur Belegung des Handelsstreits, angeführt von Liu He, führen wolle, so die Analysten der Helaba.



Dies habe den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aber nur kurz beflügelt. Im weiteren Verlauf habe der DAX sukzessive abgegeben, so dass sich der Index mittlerweile deutlich von der vielbeachteten 12.329er Marke nach unten abgesetzt habe. Da von den am Dienstag veröffentlichten Geschäftsberichten nur eine geringfügige Wirkung für den Gesamtmarkt ausgegangen sei, hätten insgesamt positive Impulse gefehlt. Der DAX habe gestern einen Abschlag in Höhe von 1,58% auf 12.092,74 Punkte verbucht. Die Vola, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) habe nachhaltig von 16,22 auf 18,08 zugelegt. Von Zeit zu Zeit lohne ein Blick auf die Struktur bei den DAX-Werten. Aktuell würden 14 Titel ein RSI (Levi) von weniger als 1 aufweisen, immerhin 56% würden unterhalb der 55-Tagelinie notieren, welche klassisch zur Beurteilung des mittelfristigen Trend herangezogen werde. Insofern gelte es auf Basis des sich kurzfristig eintrübenden Chartbildes, den Blick verstärkt nach unten zu richten.



Auf das am Montag ausgebildete "downside gap" sei gestern ein sogenanntes "bearish engulfing pattern" gefolgt. Dies, im Kontext mit den oben bereits erwähnten Strukturschwächen und der fehlenden Schwungkraft, lasse die Wahrscheinlichkeit für eine Ausweitung der Korrektur größer werden, zumal gestern sowohl der 100-Wochendurchschnitt (12.240) als auch die 21-Tagelinie (12.147) unterschritten worden seien. Gleichzeitig zeichne sich ein Scheitern an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke (auf Wochenbasis) ab. Damit könnten die Supports bei 12.003 (144-Wochendurchschnitt), 11.942 (Ichimoku), 11.916 (Multi Average) und 11.896 (Strukturprojektion) verstärkt in den Fokus rücken. Auf der Oberseite würden die Marken bei 12.111, 12.168 und 12.187 Zählern als Widerstand wirken. (08.05.2019/ac/a/m)



