Am Freitag seien insgesamt die Technologiewerte etwas unter Druck geraten. Einerseits habe die Nasdaq am Donnerstag ein neues Allzeithoch markiert, andererseits würden die Drohungen von US-Präsident Trump, gegen chinesische Unternehmen wie Tiktok und WeChat vorgehen zu wollen, das Sentiment belasten. Die Hoheit über Daten bekomme einen immer größer werdenden Stellenwert. Darüber hinaus würden die Entwicklungen rund um das Corona-Virus im Fokus bleiben. Hierzulande habe Bundeswirtschaftsminister Altmaier die jüngste Entwicklung alarmierend genannt. Der R-Faktor habe zuletzt bei 1,32 gelegen. In den Niederlanden habe Präsident Rutte mit einem zweiten Lockdown gedroht. Die italienische Regierung habe ihre Anti-Corona-Maßnahmen bis zum 7. September verlängert.



Es gebe aber auch gute Nachrichten. In Neuseeland habe es seit 100 Tagen keine Corona-Virus-Übertragung gegeben. In den USA warte man seit Tagen auf ein neues Corona-Hilfspaket. Im US-Kongress habe keine Einigung erzielt werden können. Donald Trump habe nun kurzerhand per Verfügung den arbeitslosen Amerikanern mehr Geld in Aussicht gestellt. Die Demokraten würden sich darüber empört zeigen. In dieser Woche setze sich die Quartalsberichtssaison fort. Allerdings sei die Zahl von Unternehmen welche die Bücher öffnen würden im Vergleich zur Vorwoche deutlich geringer. Unter anderem würden E.ON, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen und RWE ihr Zahlenwerk präsentieren. Der DAX werde heute freundlich in den Handel starten.



Zuletzt habe beim DAX der vom Tageschart abgeleitete Widerstand bei 12.768 Zählern im Fokus gestanden. Auf Wochenbasis sei zudem eine so genannte Extension (227,2%) bei 12.797 Punkten zu finden. Auf der Unterseite sei eine steigende Struktur-Projektion bei 12.314 bzw. in dieser Woche bei 12.365 Zählern zu finden und stelle ein sehr wichtiges Level dar. Die Gefahr, dass eine negative Fortsetzungsformation komplettiert werde, deren Ausbruchsmarke bei 12.509 liege, sei keineswegs vom Tisch. Auch die beim langfristigen MACD seit zwei Wochen rückläufige Tendenz zeige, dass Risiken für einen Rücksetzer durchaus vorhanden seien. Weitere Supports würden sich bei 12.619, 12.607, 12.542, und 12.477 Punkten definieren lassen. (10.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Erst im Nachgang sei der Index etwas mehr in Schwung gekommen. Letztendlich habe ein Plus in Höhe von 0,75 Prozent auf 12.695 Zähler und auf Wochenbasis von rund drei Prozent verbucht werden können. Die US-Job-Daten seien zwar positiv aufgenommen worden, im Juli seien 1,8 Mio. neue Stellen geschaffen worden, allerdings habe der Wert unter den vier Millionen im Juni gelegen. Zudem gelte es zu beachten, dass im Vergleich zum Februar noch immer ein Abbau von 13 Millionen Jobs zu konstatieren sei.