Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Kursverlusten von gut 160 Punkten ist der DAX®-Start (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den Dezember gehörig danebengegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An den Tagen zuvor habe das Aktienbarometer bereits mit dem Phänomen zu kämpfen gehabt, dass am Nachmittag regelmäßig Abgabebereitschaft aufgekommen sei. Der Schwächeanfall vom vergangenen Freitag stelle nun einen entscheidenden Rückzugsbereich zur Disposition. Gemeint sei die Kombination aus den Tiefs bei gut 12.900 Punkten, dem Novembertief bei 12.848 Punkten sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 12.804 Punkten). Ein Bruch dieser Haltezone würde den deutschen Standardwerten erstmals eine echte charttechnische Breitseite verpassen.



Für Entlastung dürften wieder einmal die amerikanischen Aktienindices sorgen. Zwar habe sich auch der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zum Wochenende mit einer Schwankungsbreite von 45 Punkten durchaus volatil gezeigt, doch zum Handelsschluss hätten die US-"blue chips" ihre zwischenzeitlichen Verluste fast vollständig wieder aufholen können. Diese Entwicklung sollte dem DAX® heute wieder über die oben genannten Schlüsselunterstützungen helfen. Wirkliche Entlastung bringe aber erst ein Spurt über die letzten Verlaufshochs bei rund 13.200 Punkten, der eine kleine Bodenbildung abschließen würde. (04.12.2017/ac/a/m)