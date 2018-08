FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine anfänglichen Gewinne nicht gehalten und nur mühsam im Plus geschlossen (+0,01%), berichten die Analysten der Helaba.Deutlich unter Druck seien gestern die Anteilsscheine von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (-13,2%) geraten, nachdem der Autozulieferer das zweite Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2018 gesenkt habe. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF), VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hätten ebenfalls zu den großen Verlierern gehört. Gefragt gewesen seien hingegen die Papiere der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der deutsche Leitindex habe im Hoch bei 12.438 Zählern notiert, sich letztlich aber nur knapp behauptet. Einen Tag zuvor habe der Hochpunkt bei 12.432 Punkten gelegen, sodass sich hier eine erste Hürde zu etablieren beginne. Zudem sei es dem DAX im Tagesverlauf nicht nachhhaltig gelungen, das 38,2%-Retracement der Kursverluste von Ende Juli bis Mitte August (12.886 bis 12.120) bei 12.413 Punkten zu überwinden. Zwar helle sich das Indikatorenbild auf Tagesbasis auf, denn MACD und Stochastic würden ansteigen. Ersterer habe aber noch kein Kaufsignal geliefert und der DMI stehe bei allerdings niedrigem ADX im Verkauf. Darüber hinaus habe der DAX keinen ernsthaften Test der 21- und der 55-Tagelinie starten können. Der Blick auf den Wochenchart offenbare zudem Risiken. Indikatoren lägen hier mehrheitlich im Minus, wenngleich auch in dieser Betrachtung ein niedriger ADX auffällig sei. Damit bleibe der DAX in der seit Monaten vorherrschenden, übergeordneten, trendlosen Verfassung. (23.08.2018/ac/a/m)