Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer erneuten Aufwärtskurslücke (15.690 zu 15.760 Punkten) ist der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) äußerst erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die dynamische Tageskerze von gestern unterstreiche die nahtlose Fortsetzung dieser Erfolgssträhne. In der Konsequenz würden die Hochs bei gut 16.000 Punkten - sowie besonders das bisherige Allzeithoch bei 16.030 Punkten - mehr und mehr in Schlagdistanz rücken. Apropos neues Rekordlevel: In den USA habe der S&P 500® seinen Hochstand bis auf 4.635 Punkte ausbauen können. Parallel dazu hätten auch der NASDAQ 100® sowie der SOX® Index neue Allzeithochs verbuchen können. Für das absolute Highlight würden aber zweifelsohne die US-Transportwerte sorgen. Schließlich habe der Dow Jones Transportation® endlich sein Hoch vom Mai (16.170 Punkte) überspringen können, was für "grünes Licht" seitens der Dow-Theorie sorge. Gerade das konjunktursensible Halbleiterbarometer sowie die Transportwerte würden damit wichtige Signale zur Fortsetzung der Rally senden. Auf der Unterseite stecke beim DAX® das oben genannte Gap indes einen ersten Rückzugsbereich ab. Die Kombination aus dem jüngsten "swing low" (15.496 Punkte) und der 38-Tages-Linie (akt. bei 15.463 Punkten) markiere eine weitere Haltezone. (03.11.2021/ac/a/m)



