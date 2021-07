Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die hohe Inflation in den USA hat an der Wall Street am Dienstag einen Rücksetzer verursacht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könne sich nach einem schwachen Handelsstart am Mittwoch allerdings trotz der schwachen Vorgaben relativ gut behaupten. Mit einem nur leichten Minus bleibe das kürzlich erreichte Rekordhoch bei 15.807 Punkten weiter im Visier der Bullen.Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen. (14.07.2021/ac/a/m)