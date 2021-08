Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die alten Ausbruchsmarken bei 15.803/15.811/15.808 Punkten bzw. das Rebreak dieser Schlüsselzone hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt immer wieder als Signalgeber für eine ernstzunehmende Korrektur beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angeführt.



Die gestrige Kursentwicklung serviere den Bären deshalb eine Steilvorlage auf dem Silbertablett, denn den eingangs angeführten Trigger habe der DAX® bei anziehenden Umsätzen gestern mit einem Abwärtsgap (15.873 zu 15.805 Punkten) preisgeben müssen. Das generell korrekturanfällige 3. Quartal sowie die zuletzt diskutierte Abnahme der Marktbreite würden für weitere Belastungsfaktoren sorgen. Spiegelbildlich sei der VDAX®-new per Aufwärtsgap über den Durchschnitt der letzten 38 Tage gesprungen. Anleger müssten sich also auf größere Marktschwankungen einstellen. Charttechnisch würde ein Bruch der gestern Halt bietenden 50-Tages-Linie (akt. bei 15.649 Punkten) den Druck auf die deutschen Standardwerte nochmals erhöhen. Das alte Rekordlevel vom April bei 15.502 Punkten definiere dann die nächste Unterstützung. Ein schnelles Schließen der gestrigen Kurslücke - und damit eine Rückeroberung der Schlüsselmarke bei 15.800 Punkten - sei dagegen notwendig, um dem DAX® wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. (20.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



