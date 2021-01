Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für unseren technischen Jahresausblick hatten wir bei den internationalen Aktienmärkten in diesem Jahr einen ganz besonderen "Aufhänger" gewählt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint seien die besonderen Herausforderungen des Investmentjahrgangs 2020, welche sich charttechnisch in einem sog. "Außenstab" niederschlagen würden. D. h. es sei im vergangenen Jahr sowohl zu einem tieferen Tief als auch zu einem höheren Hoch als 2019 gekommen. Bildlich gesprochen seien dadurch die Grenzen des Vorjahres gesprengt worden - beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar die Leitplanken der fünf vorangegangenen Jahre. Die Quintessenz dieses besonderen Chartmusters sei, dass ein sog. "outside year" positive Implikationen für die kommenden zwölf Monate besitze. In der historischen Rückspiegelbetrachtung ziehe ein solcher Außenstab auf Jahresbasis regelmäßig Anschlussgewinne im Folgejahr nach sich. Beim digitalen Austausch mit einem institutionellen Kunden sei die Frage aufgekommen, ob dieser Zusammenhang auch auf Quartalsbasis bestehe. D. h. könnten Anleger auch bei einem tieferen Tief und höheren Hoch im Quartalschart von einem guten Omen für die kommenden drei Monate ausgehen.



Die Grundlage der Auswertung würden erneut die Daten der deutschen Standardwerte seit 1988 darstellen. Das Phänomen "Außenstab" behalte beim DAX - auch auf Quartalsbasis - seine positiven Vorlaufeigenschaften. Im Dreimonatsbereich sei es in den letzten gut 30 Jahren zu insgesamt 13 Außenstäben gekommen. Die Trefferquote, d. h. die Wahrscheinlichkeit für steigende Kursnotierungen im darauffolgenden Quartal, betrage extrem hohe 92%. Im Durchschnitt könnten die deutschen Standardwerte dabei um 9,64% zulegen. Mit anderen Worten: Das besondere Augenmerk, das Technische Analysten dem Phänomen "Außenstab" schenken würden, scheine mehr als gerechtfertigt zu sein. Im nebenstehenden Chart hätten die Analysten die "outside candles" seit dem Jahr 2003 markiert. Ein interessantes Detail sei dabei, dass im vierten Quartal 2020 ebenfalls ein Außenstab ausgebildet worden sei. Zu Beginn des Jahres bestehe also doppelter Rückenwind: Einmal durch den Außenstab auf Quartalsbasis und einmal durch den übergeordneten Außenstab im Jahreschart. Es bleibe also zu hoffen, dass der gute Klang dieses besonderen charttechnischen Phänomens auch im neuen Jahr zu hören sein werde! (22.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >