Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging nach einer ersten Anstiegsstrecke von 11.050 bis 11.690 und dem Verlassen des Aufwärtstrends in eine Pullbackphase über, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei am gestrigen Morgen an der Schlüsselstelle des Tages bei 11.580/11.590 gescheitert. Somit sei frühzeitig die Abwärtsroute und konkret die Pullbackausdehnung bis 11.300 vorgezeichnet gewesen.



Das untere Idealziel der mehrtägigen Pullbackstrecke sei bei 11.300 nachbörslich erreicht worden. Ab 11.300 müsse der DAX wieder steigen, wenn er sich bequem die Chance auf den 2. Test von 11.690 erhalten wolle. Jede weitere Pullbackausdehnung sei überflüssig und gefährlich für die bullischen Folgeanstiege. Zwar könnte der DAX auch noch vom 76,4% Retracement bei 11.200 in letzter Sekunde nach oben drehen, doch das wäre bereits ein leichtsinniger Weg, der schnell von aggressiven Bären in neue Jahrestiefs zwischen 11.050/11.000 verwandelt werden könnte. 11.000 wären auch dann eine gute Unterstützung, um erneut Anlauf Richtung 11.850 zu nehmen. (13.11.2018/ac/a/m)